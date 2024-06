Ein kühles Bier ist für viele Wiener immer noch das liebste Erfrischungsgetränk im Sommer. Dementsprechend groß war der Andrang am Eröffnungstag des Bierfestes. Bereits zu Mittag herrschte ausgelassene Stimmung Am Hof. „Man merkt, die Menschen wollen wieder raus“, sagt Standbesitzer Georg Lehner. Einziger Wermutstropfen sind die Preise. Der Mindestpreis für ein kleines Bier – große gibt es nicht – ist 4,60 Euro. „Die Preise sind in Ordnung, die Produktionskosten sind stark gestiegen, wir müssen das weitergeben. Wer billiges Bier will, geht in den Supermarkt“, sagt Christian Berger vom Gasthaus Zur Goldenen Kugel.