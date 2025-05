Polizei sucht Zeugen nach brutaler Home Invasion

Schreckliche Momente musste ein 87-Jähriger in Wien-Penzing am vergangenen Freitagmorgen über sich ergehen lassen. Er wurde von einem Unbekannten an seiner eigenen Haustür in der Ameisbachzeile überwältigt und brutal geschlagen. Die Polizei bittet Zeugen anhand einer Täterbeschreibung um Hinweise.