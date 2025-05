Wissenschaft schlägt Alarm: Lobautunnel ist Irrweg

Wiener Wissenschafter richten der künftigen Stadtregierung via Journalisten aus, welche Klimaschutzmaßnahmen sie in Angriff nehmen sollen. Sehr wirksam wäre es etwa, die Verkehrsgeschwindigkeit flächendeckend auf 30 Stundenkilometer zu beschränken und Gehsteige auf Kosten der Straßen zu verbreitern. Auch die halbe Million Gasthermen in Wien gegen Heizquellen mit erneuerbaren Energiequellen tauschen zu lassen, wäre sinnvoll, sagten sie am Mittwoch bei einer Pressekonferenz von „Diskurs – Das Wissenschaftsnetz“.