Verwirrter Einbrecher wollte doch „nur renovieren“

Axt und Buschmesser gefunden

Doch nur wenig später sollte der mutmaßliche Einbrecher wieder in der Wohnung stehen. Da wartete allerdings bereits die alarmierte Polizei auf ihn und nahm den Verdächtigen fest. „In der Wohnung stellten die Beamten ein Buschmesser und eine Axt sicher, die der 44-Jährige dort zurückgelassen haben dürfte“, so Polizeisprecher Markus Dittrich am Mittwoch.