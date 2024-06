Mitternöckler: „Wir nehmen das Problem sehr erst“

Wie von der „Krone“ berichtet, haben Polizei und Arbeitsinspektorat jüngst im Zuge einer konzertierten Aktion mehrere Nachtlokale in Vorarlberg kontrolliert, dabei wurde unter anderem eine illegale Spielhölle ausgehoben. Bei den legalen Sportwettenanbietern fürchtet man nun um den Ruf der ganzen Branche. Sprecher Pierre Mitternöckler betont in diesem Zusammenhang, dass die Sportwettlokale in Vorarlberg die am genauesten kontrollierten Lokale in der Region seien: „Seit Jahren wurden keine schweren Verstöße mehr festgestellt. Dies zeigt unser Engagement für Transparenz und die Einhaltung der Richtlinien und Gesetze.“