„Jetzt ist es an der Zeit, Geschichte zu schreiben

Groß und ruhmreich ist sie, die Handball-Tradition in Linz und OÖ – doch die großen Erfolge sind lange her. Siebenmal gewann der HC Linz, der seit 1974 immer Österreichs höchster Spielklasse angehörte, die Meisterschaft. Alle Titel wurden in den 1980er- und dann 90ern geholt, als das Geld bei Linde Linz quasi abgeschafft war. Nun fehlt den Stahlstädtern, die 2002, 2003 und 2023 im Finale standen, vorm Showdown in Hard am Dienstag (20.20/live in ORF Sport+, auf krone.tv) zum erst zweiten Mal in diesem Jahrtausend nur ein Sieg auf den Titel!