So gefährlich sind Trampoline, Hüpfburgen und Co.

Lernen und Probieren im Trampolinpark

In Graz haben im Rahmen des Projekts „Spaß am Trampolin – aber sicher!“ schon 2200 Volksschulkinder an Trampolin-„Trainings“ teilgenommen. „Seit Corona gibt es achtmal so viele Trampoline wie vorher“, erklärt Jugendstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP). „Bei einem gemeinsamen Ausflug ins Flip Lab lernen die Kinder dann, wie sicheres Springen geht.“