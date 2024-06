Vertrauensvolle Beratung in Ihrer Apotheke

Über Wirkung und unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker! Kaum jemand, der diesen Satz nicht kennt. Denn egal, ob rezeptpflichtig oder rezeptfrei, Neben- und Wechselwirkungen hat so gut wie jedes Arzneimittel. Keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Genau daher ist die persönliche und fachliche Beratung in der Apotheke eine unverzichtbare Voraussetzung bei Medikamenten. Mehr als 7.000 Apothekerinnen und Apotheker stehen in mehr als 1.450 Apotheken in ganz Österreich rund um die Uhr dafür bereit.