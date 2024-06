Neuer Rückenwind für Gegner der „Tunnelspinne“

In der Nacht auf Mittwoch haben Aktivistinnen und Aktivisten von Extinction Rebellion (XR) einmal mehr ihrem Unmut über die geplante Tunnelspinne in Feldkirch Ausdruck verliehen: An der Baustelle im Stadtteil Felsenaus wurde ein riesiges Banner platziert, zudem wurden die Wände mit mehreren Protestbotschaften besprüht.