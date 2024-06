„Beim Güterverkehr ist Kärnten ein weißer Fleck“

„Politischer No-Brainer“

Und gerade in Kärnten würde es sich anbieten, die Nähe zu den Seehäfen Koper, Triest und Venedig zu nutzen. Es sind zwar Investitionen von 80,4 Millionen Euro in Fürnitz und 1,9 Millionen Euro in Kühnsdorf geplant, doch es geht um die Geschwindigkeit. „Der Verkehr wird stattfinden, aber wo bleibt die Wertschöpfung?“, warnt Landesrat Sebastian Schuschnig. „Die Koralmstrecke kann unsere künftige wirtschaftliche Lebensader werden. So gesehen ist ein klares Bekenntnis aller Verantwortlichen ein politischer No-Brainer.“