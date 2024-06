Angst vor Bienen? Lobnig nimmt Kurs auf Olympia

Belastung beim Start ist am größten

Schon nächste Woche will Lobnig aber im Einer den Weltcup in Posen (Pol) in Angriff nehmen wird. „Mal schauen, ob der Hals das aushält. Über den Start traue ich mich im Training noch nicht voll drüber – da wird der Nacken am meisten belastet“, betont Magdalena.