Bankomatkarten-Dieb plünderte mehr als 50 Konten

400 Euro von Karte behoben

Wie berichtet, hatte der Profi-Dieb am 25. Mai einem Kunden im Einkaufszentrum Intro-Park in Siegendorf die Geldbörse gestohlen – Bankomatkarte mit dazugehörigem PIN inklusive. Damit behob er bei einer Bankfiliale in Eisenstadt 400 Euro und verschwand.