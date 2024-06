„Ich bin nur zum Stehlen nach Österreich gekommen“

Einvernahme vor der Haft

Alle weiteren Untersuchungen zeigten konsequent auf, dass es sich bei den zwei Männern um Profi-Kriminelle handelt. Am Vormittag vor ihrer Festnahme hatten sie in einem Supermarkt in Mattersburg zugeschlagen. Dort wurde ebenfalls die Brieftasche eines Kunden samt Bankomatkarte erbeutet. „Ich kam nach Österreich, um zu stehlen“, gab der Haupttäter in der Einvernahme unbekümmert an.