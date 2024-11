Mann soll mit Axt auf Ehefrau losgegangen sein

Axt aus dem Heizraum geholt

Am 13. August soll der Mann seine bettlägerige Noch-Ehefrau (50) – sie hatte im Februar einen Arbeitsunfall gehabt und kann nach der Reha heute wenigstens wieder humpeln – wüst beschimpft haben. Er wollte ihr Telefon kontrollieren, sie hat es versteckt. Er ging in den Heizraum, kam mit einer Axt zurück, schmetterte diese über dem Kopf der Frau in die Wand, zog sie heraus und befahl der Wehrlosen mit vorgehaltener Waffe, eine Audio-Nachricht aufzunehmen. „Ich musste sagen: Ich liebe Dich und werde Dich nie verlassen. Sonst würde er mir was antun. Viermal war ihm die Stimme zu zittrig, dann war er zufrieden“, so das Opfer. „Er war stockbesoffen.“