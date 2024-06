Feuerwehren im harten Kampf gegen die Wassermassen

Die Unwetter in weiten Teilen des Landes forderten von Montag auf Dienstag die Einsatzkräfte enorm. In weniger als 24 Stunden hatten über 500 Feuerwehren in rund 550 Einsätzen mit überfluteten Straßen, Kellern und Bächen, die zu reißenden Flüssen wurden, zu kämpfen. Am stärksten betroffen waren die Bezirke Tulln, Melk, Krems und St. Pölten. In Letzterem wurden die Florianis 80-mal alarmiert.