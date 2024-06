Geröll-Lawine blockiert B 33: Sprengungen nötig?

Die Arbeiten sollen rasch in Angriff genommen werden. Nicht zuletzt gehe es auch um die Sicherheit für die Betriebe in der Region. „Diese Straße ist eine wichtige Verkehrsader“, so Mikl-Leitner. Speziell für den Radtourismus wolle man nun auch rasch Lösungen erarbeiten, zumal das Südufer in der Hauptsaison von rund 12.000 Radtouristen pro Monat frequentiert wird: „Hier braucht es kreative Lösungen. Und um diese zu finden, haben wir bereits eine Arbeitsgruppe eingesetzt.“