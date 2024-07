„In diesen Betten können die Athleten viel machen“

„Wenn ich zum Flughafen komme, rollen die Damen am AUA-Schalter traditionell etwas mit den Augen“, lacht Dr. Joachim Westermeier. Der auch schon einmal 600 Kilo an Medikamenten und medizinischen Geräten im Olympia-Gepäck hatte, diesmal mit 450 Kilo auskommen will – die überwiegend mit dem Auto nach Frankreich gelangen. Unglaubliche 450 Positionen stehen auf seiner Liste, am häufigsten sind bei den Sportlern Schmerzmittel gefragt – von denen es alleine zwölf verschiedene gibt.