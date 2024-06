Vom Kindergarten in die Königsklasse

Kuchl an einem verregneten Nachmittag im Mai: Die „Krone“ ist zu Gast bei der Familie Seiwald. Dort, wo Nationalspieler und Leipzig-Kicker Nicolas das Fußballspielen lernte. Mit seinen beiden Brüdern Raphael (Jahrgang 1997) und Max (1999) lieferte sich der mittlerweile 23-Jährige im jungen Alter im Garten heiße Duelle. „Die haben gefetzt, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe schon ein bisschen zum Nico geholfen, weil er der Kleine war“, blickt Vater Hubert mit einem Lächeln zurück. Damals habe sein Sohn bereits großes Talent gezeigt. So ging es von Kuchl in die Red Bull Akademie. Seiwald schlief aber nicht im Internat, sondern wohnte zu Hause bei der Familie. Das tat er übrigens bis zu seinem Wechsel nach Leipzig vor knapp einem Jahr, während er mit dem ehemaligen Serienmeister Salzburg in der Champions League kickte, zum besten Spieler der Bundesliga-Saison 22/23 avancierte.