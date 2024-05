Israel hat sechswöchige Waffenruhe vorgeschlagen

Kein weiteres Massaker mehr möglich?

An Israel gerichtet sagte Biden, das Land brauche keine Angst um die eigene Sicherheit zu haben. Der Kriegsgegner sei nicht mehr in der Lage, ein Massaker wie am 7. Oktober anzurichten. „Ich weiß, dass es in Israel einige gibt, die mit diesem Plan nicht einverstanden sind und eine Fortsetzung des Krieges auf unbestimmte Zeit fordern werden“, gab der US-Präsident aber zu bedenken (siehe Video oben). Einige in der Regierungskoalition würden den Gazastreifen besetzen wollen. Die Geiseln hätten für sie keine Priorität.