Hotels sparen bald bei der Bettwäsche

Verkürzte Öffnungszeiten

Dass ein Wechsel von Handtüchern und Bettwäsche nur noch auf Kundenwunsch erfolgt, dürfte dann doch den ein oder anderen irritieren. Gerade für ältere oder in Technik und Sprache nicht so sattelfeste Touristen werden Änderungen wie der Ersatz von Rezeptionisten durch Computer oder Automaten statt der Minibar stärker ins Gewicht fallen. Denn scheitert man an der Technik, steht man vor verschlossenen Türen. Auch die Verkürzung der Öffnungszeiten von Rezeption und Zimmerservice könnten zum Ärgernis werden.