Darum verwöhnen Hotels ihre Mitarbeiter wie Gäste

Es ist ein Vorzeigeprojekt, was Christoph und Christine Schmuck in ihrem traditionsreichen Fünf-Sterne-„Naturhotel Forsthofgut“ in Leogang im Herzen Salzburgs geschaffen haben. Denn das Hoteliers-Paar hat für alle guten Geister der Erholungsoase - von Kellnern über Köche bis zum Reinigungspersonal, Haustechnikern etc. - einen eigenen Campus errichten lassen.