Unrühmlicher Tiefpunkt

„Was mich am meisten beeindruckt, ist nicht die Macht, die ich unter der Verfassung ausübe, sondern die Grenzen und Restriktionen, die sie mir auferlegt.“ Diesen Satz eines US-Präsidenten wird man von Donald Trump wohl nie hören. Er stammt von William Howard Taft, der von 1909 bis 1913 das höchste Amt in den USA bekleidete. Er galt nicht nur als großer Demokrat, sondern auch als politisches Schwergewicht im wahrsten Sinne des Wortes: Mit fast 160 Kilo brachte er zwar nicht die Verfassung, aber als einziger Präsident die Badewanne des Weißen Hauses an ihre Grenzen. Einmal musste er angeblich mit Butter aus selbiger befreit werden.