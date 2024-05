Auf Regenschauer folgt ein leichter Hauch Sommer

Während sich der Freitag in Kärnten noch regnerisch präsentiert, stellt sich schon am Samstag eine leichte Wetterbesserung ein. „Der Tag wird trocken beginnen. In Unterkärnten kommt es zu ersten Auflockerungen. Am Nachmittag muss man aber im ganzen Land noch vereinzelt mit lokalen Regenschauern und Gewittern rechnen“, erklärt Paul Rainer, Meteorologe bei Geosphere Austria. Und auch die Temperaturen können sich am Samstag schon sehen lassen. „Es werden bis zu 20 Grad.“