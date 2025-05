Verkehrsunfälle forderten gleich mehrere Verletzte

Unfall mit E-Bike

Ein weiterer Zweiradlenker (83, aus Gmunden) wurde am Nachmittag ebenfalls schwer verletzt. Er war gegen 15.30 Uhr mit seinem E-Bike in der Vöcklabrucker Straße in Gmunden zu Sturz gekommen, als er versucht hatte, mit seinem E-Bike auf den dort befindlichen Gehsteig aufzufahren. Dadurch rutschte sein Vorderrad weg, und der 83-Jährige zog sich trotz Helm eine erhebliche Verletzung am Kopf sowie an den Händen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Gmunden eingeliefert.