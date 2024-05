Die Sänger stehen im Mittelpunkt

„Wir hoffen auf einen gnädigen Wettergott, denn es findet alles im Freien statt“, so Stadtvize Peter Wedenig. Heute (18 Uhr) heißt es: „Jugend singt!“, Freitag (17 Uhr) heizen Künstler wie Popwal, Ina Regen, Folkshilfe dem Publikum ein. Beim Gipfeltreffen der Chöre am Samstag (17 Uhr) sind Hunderte Sänger dabei. „Neun Chöre erfrischen mit Gesang“, so Julian Waibel vom Wirtschaftsverein.