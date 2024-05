Putin als  Väterchen Frost

Unbestätigten Quellen aus dem Kreml zufolge wäre Wladimir Putin für einen Waffenstillstand auf Basis des gegenwärtigen Frontverlaufs in der Ukraine bereit. Und dies – so westliche Militärexperten – wohl weil die russische Armee trotz großer Anstrengungen nur leichte Vorteile zu verzeichnen hat und weil in wenigen Wochen die Lieferung neuer westlicher Munition und Waffen an Kiew erfolgen wird.