Blutkrebs: Typisieren lassen und Leben retten

Im Burgenland sind in nächster Zeit drei Typisierungsaktionen geplant: Am 7. Juni von 10 bis 15 Uhr an der FH Burgenland, Studienzentrum Eisenstadt im Raum E.HG 022, ebenfalls am 7. Juni von 10 bis 15 Uhr in Pinkafeld im Studienzentrum Pinkafeld im Seminarraum 1 und am 15. Juni im Rahmen des Nightrun in Großpetersdorf. Alle Termine auch weiterhin unter www.gebenfuerleben.at