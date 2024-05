Donauinsel-Lokal angezündet: „War ein Hilfeschrei“

„Sunken City“-Lokal brannte vollkommen aus

Am 16. März 2023 und am 12. Jänner dieses Jahres legte der Wiener auf der Donauinsel in zwei Lokalen ein Feuer. Das Letzte auf der „Sunken City“ brannte vollständig aus – der Schaden betrug 200.000 Euro. Mittels Überwachungskameras kam man schließlich auf der 47-Jährigen, der jetzt vor dem Schöffensenat sitzt. Der über eine Unterbringung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum entscheidet, denn laut Gutachten ist der Feuerteufel unzurechnungsfähig.