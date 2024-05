Sogar im Portugalurlaub wird mit Philipp geturnt

In der heutigen Turnstunde geht es unter anderem um eine aufrechte Körperhaltung. Um diese zu fördern, hilft die sogenannte „Hackenübung“. Die Hardcore-Fans kennen diese Übung sicherlich. Sie stärkt die feine Muskulatur der Wirbelsäule und unterstützt so eine aufrechte Körperhaltung. Führe also kreisende Bewegungen von unten nach oben aus, um den gewünschten Effekt zu erzielen.