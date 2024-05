Beim Wasserkochen mit Kohlenmonoxid vergiftet

Das Warmmachen des Wassers am Tischherd hätte für eine 88-jährige Innviertlerin fast tödlich geendet. Die Riederin hatte plötzlich gesundheitliche Probleme und eine 49-Jährige, die auch im Haus war, alarmierte die Rettung. Als die Rot-Kreuz-Helfer eintrafen, sprangen sofort ihre CO-Melder an. Diese sind standardmäßig an den Uniformen montiert und piepsen, sobald es eine gefährliche Konzentration an dem Stickgas Kohlenmonoxid gibt.