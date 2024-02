Gemeinde steht nach Tod von Tüftler unter Schock

Notstromaggregate werden oft zu tödlichen Fallen

Fehlbedienungen bei Notstromaggregaten sind immer wieder die Ursache von Tragödien. So erstickten deswegen im Juli 2021 auf einem Bauernhof in Lasberg zwei kleine Brüder (2 und 5 Jahre alt). Ein Jahr zuvor war in der Linzer Petzoldstraße ein 62-Jähriger in seiner Garage an den Abgasen seines Notstromaggregats erstickt, genauso wie 2016 zwei Kinder aus Oberneukirchen in Tschechien.