Faschingsball mit gerichtlichen Folgen

Es ist Sonntag, der 4. Februar, als der Angeklagte schon angetrunken in der Festhalle in Hohenems auftaucht. Obwohl der 20-Jährige weiß, dass er durch den Konsum von Alkohol „ein anderer Mensch“ wird, kippt er sich ein paar weitere Drinks hinter die Binde. Und so dauert es nicht lange, bis der Schluckspecht zu pöbeln beginnt und einem jugendlichen Faschingsbesucher mehrere Faustschläge gegen den Kopf versetzt. Unfassbar: Als das Opfer bereits am Boden liegt, tritt der Aggressive noch mehrmals mit den Füßen nach. Auch ein zu Hilfe eilender Gast bekommt sein Fett ab.