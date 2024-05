Kriegsgefangene tot: Ermittlungen gegen Soldaten

Israel hat nach Angaben der obersten Militäranwältin seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast acht Monaten in 70 Fällen Ermittlungsverfahren gegen Soldaten eingeleitet. Dabei gehe es mutmaßliche Vergehen wie Plünderungen, Gewalt sowie den Tod von Gefangenen aus Gaza, sagte Generalmajor Yifat Tomer-Yerushalmi, Generalstaatsanwältin der Streitkräfte, am Montag bei einer Juristenkonferenz in Eilat.