Verwalter empfiehlt Annahme des Insolvenzplans

Insolvenzquote von 2,5 bis drei Prozent erwartet

Die Gläubigerinnen und Gläubiger der Warenhauskette, über die das Amtsgericht Essen mit 1. April 2024 das Insolvenzverfahren eröffnet hatte, kommen am Dienstag zusammen, um über den Insolvenzplan abzustimmen. Denkhaus erwartet nach eigenen Angaben eine Insolvenzquote in Höhe von 2,5 bis drei Prozent - Gläubigerinnen und Gläubiger wie Lieferanten müssen sich also auf deutliche Abstriche bei ihren Forderungen einstellen.