Göttweiger Mönche heben Stiftsbier aus der Taufe

Name bleibt ein „Klostergeheimnis“

Nach Lagerung und Reifung soll das Bier in Flaschen und Fässern voraussichtlich zum Adventzauber in Göttweig erhältlich sein. Unter welchem Namen wird allerdings noch nichts verraten. Diesbezüglich haben sich die sonst so redseligen Göttweiger in ein Schweigegelübde gehüllt...