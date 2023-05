Junger Wiener schupft Eismanufaktur alleine

Handgemacht, mitten in Wien

Bis vor Kurzem stellte Srejic die gefrorene Köstlichkeit in der heimischen Küche her. „Mitten in Wien und handgemacht“, sagt er dazu. So werden die Zitronen händisch gepresst, das Schlagobers selbst gemixt. Bis zu 240 Becher stellt Srejic in eineinhalb Stunden her - aber erst, seit er einen Industriemixer hat. Vor Kurzem konnte er sich ein kleines Lokal in der Leopoldstadt nahe dem Praterstern anmieten.