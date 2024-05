In der selben Patsche | Schnell wählen

In der selben Patsche. Gerade sicher kein leichter Job, britischer Premierminister zu sein. Der Kurzausflug nach Wien zu seinem Amtskollegen Karl Nehammer am Dienstag war für Rishi Sunak die vermutlich noch harmloseste Aktivität in dieser Woche. Während ihm und seinem Gastgeber am Wiener Ballhausplatz noch die Sonne schien, trat er einen Tag später bei typisch englischem Regen vor seinen Amtssitz in Downing Street, London – um überraschend Neuwahlen zu verkünden. War man an sich von einem britischen Wahltermin im Oktober, also nach den österreichischen Nationalratswahlen (voraussichtlich am 29. September) ausgegangen, so gab er nun Wahlen bereits am 4. Juli bekannt. Was ihn dazu bewogen hat? Das Gespräch mit unserem Kanzler? Weil sie in der selben Patsche sitzen?