Unterwasserverlobung mit Bongiovi ging fast schief

Mit Schwiegereltern auf dem roten Teppich

Die sympathische Schauspielerin scheint sich auch mit ihren Schwiegereltern blendend zu verstehen. Bei der Premiere des Films „Damsel“ in New York City lief die 20-Jährige sogar mit Jon Bon Jovi und Dorothea Hurley über den roten Teppich. Brown glänzte dabei in einer metallenen bodenlangen Robe mit großzügigem Beinschlitz, ihr Verlobter trug einen schwarzen Anzug mit Krawatte und eine braune Sonnenbrille.