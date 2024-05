Das Geheimnis hinter Solitär

Die Anzahl der Solitär-Karten – ein Zufall?

Ein Standardkartendeck hat 52 Karten, was den 52 Wochen im Jahr entspricht. Fügt man alle Kartenwerte zusammen, kommt man auf 365 – genau die Anzahl der Tage in einem Jahr. Die Anzahl der Karten in einem Deck und die Einteilung in vier Farben – ein Symbol für die Jahreszeiten? – hat sich im Laufe der Zeit ergeben und wurde von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter Spieltraditionen, Drucktechniken und gesellschaftliche Präferenzen. Dass die Anzahl der Karten in einem Deck und die Summe ihrer Werte bewusst gewählt wurden, um das Jahr und seine Wochen zu repräsentieren, ist wahrscheinlich eher ein bemerkenswerter Zufall als eine gezielte Absicht der Erfinder der Kartenspiele.