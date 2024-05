Bub (3) verhungert: U-Haft gegen Eltern beantragt

Vater schweigt, Erklärung der Mutter

„Während der Vater bisher von seinem Recht Gebrauch gemacht hat, nicht auszusagen, gab die Mutter an, dass das Kind in den letzten Wochen krank gewesen sei und keinen Appetit gehabt habe. Ein Arztbesuch sei demnächst geplant gewesen“, so StA-Sprecher Mayr zu den bisherigen Befragungen. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.