Hyundai JETZT 2 x in St. Pölten

Aber auch abseits des grünen Rasens kann so ein Doppelpass die perfekte Kombination zum Erfolg sein. Genau deshalb spielt man sich im Hause Schirak schon seit vielen Jahren den sprichwörtlichen Ball immer wieder zu. So auch jetzt wieder! Ab sofort gibt’s nämlich zwei Hyundai-Standorte unter der Schirak-Flagge in St. Pölten – weiterhin in der Porschestraße bei Schirak Automobile und ab sofort auch in Ratzersdorf bei Schirak-Lehr.