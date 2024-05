Kanzleramt verlost EM-Ball mit Promisignatur

Nehammer möchte neues Nationalstadion bauen

Nehammer und Rangnick sprachen bei ihrem Treffen auch ein neues Nationalstadion. In seinem „Österreichplan“ hat der Bundeskanzler eine moderne und adäquate Spielstätte für das Nationalteam vorgeschlagen, ein multifunktionales Nationalstadion, das auch für viele andere Events genutzt werden kann. Eine Idee, für die er beim ÖFB-Teamchef durchwegs Unterstützung gefunden hat. In der nächsten Regierungsperiode sollen in enger Abstimmung mit dem ÖFB die Pläne für ein neues Nationalstadion konkretisiert werden.