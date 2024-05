Weinende Céline Dion: So sehr fehlen ihr ihre Fans

Sängerin Céline Dion möchte in einer neuen Dokumentation Einblicke in ihr Leben mit der seltenen Krankheit Stiff-Person-Syndrom geben. Ein neuer Trailer zur Doku „I Am: Celine Dion“, die Ende Juni auf Amazons Streamingdienst Prime Video erscheint, zeigt bewegende Momente und private Einblicke ins Leben der kanadischen Sängerin.