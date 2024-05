Motorrad prallte gegen Pkw: 35-Jährige verletzt

Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 71-Jähriger mit seinem Pkw von der S 6 in Krieglach ab und wollte in die L118 in Fahrtrichtung Langenwang einbiegen. Dabei dürfte er die Motorradlenkerin, die auf der L118 von Langenwang in Richtung Krieglach unterwegs war, übersehen haben: Es kam zum Zusammenstoß.