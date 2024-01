Mutige Mitarbeiterin verfolgt Sonnenbrillen-Dieb

Eine aufmerksame Mitarbeiterin einer Modefiliale in Spittal an der Drau wurde einem mutmaßlichen Seriendieb zum Verhängnis: Die 51-Jährige hatte den Verdächtigen dabei beobachtet, wie er eine hochpreisige Sonnenbrille einsteckte und sich in Folge damit aus dem Staub machte. Ohne zu zögern, nahm die Angestellte die Verfolgung auf.