Blick in Personalakten: So steht es um Spitäler

Die vergangenen Jahre der Pandemie haben im Wiener Gesundheitssystem ihre Spuren hinterlassen. Die Kliniken platzten aus allen Nähten. In den Ambulanzen türmten sich die Patienten, und ganze Stationen mussten aus Personalmangel geschlossen werden. Dutzende Gefährdungsanzeigen über Missstände in Wiener Kliniken waren die Folge. Oft wurde von den Mitarbeitern selbst vor einem Kollaps des Systems gewarnt. Als Mitgrund wurde die verfehlte Personalpolitik im Gesundheitsverbund angeführt. Jetzt gewährt die Generaldirektion erstmals einen umfassenden Einblick in die Personalakten von 2019 bis 2023 – und die Zahlen verblüffen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.