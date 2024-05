Ad ignorantiam: Unwissenheit ersetzt Beweise

Unbewiesenes als Fakt

Nicht nur in Glaubensfragen oder in Bezug auf Verschwörungsmythen spielt das Argument, „das an das Nichtwissen appelliert“ eine wichtige Rolle. Denn die Aussage, dass etwas stimmt, weil das Gegenteil nicht bewiesen werden kann, kann jede noch so sachliche Diskussion im Keim ersticken. Da oft ein Gegenbeweis gar nicht möglich ist, ist ein Gespräch damit rasch beendet. Ein gefinkelter Schachzug des so Argumentierenden; so wird gleichzeitig auch die Beweislast für das Argument auf das Gegenüber abgewälzt. Dabei sollte grundsätzlich immer die Person, die eine These aufstellt, diese auch beweisen müssen.