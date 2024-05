Der tiefe Fall des Milliardärs René Benko

Was ist also von Benkos Erscheinen zum U-Ausschuss zu erwarten und was könnte dem Immo-Jongleur in Zukunft drohen? Darüber hat KronePLUS-Redakteurin Sandra Beck mit „Krone“-Investigativjournalist Rainer Fleckl in der neuen Podcast-Folge „Storyscanner“ gesprochen.