Öko-Forster surrt elektrisch durch den grünen Tann

Seit Jahrhunderten ist der Gutsbetrieb der Familie Tacoli in der Heimat verwurzelt. „Wir denken in Generationen und hüten das Erbe unserer Ahnen im Sinne der grünen Schöpfung, in die wir eingebettet sind“, schildert Familienvater Ludovico Tacoli, dessen Schlössel in Fridau im Bezirk St. Pölten steht.