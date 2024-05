Minusmänner, Minusfrauen | Grüner Absturz

Minusmänner, Minusfrauen. Nur noch eine Frau und drei Männer im Plus, eine weitere auf null, alle anderen im Minus. Das Vertrauen der Österreicher in ihre Politikerinnen und Politiker ist, sofern man dem gestern veröffentlichten APA-OGM-Vertrauensindex vertrauen kann, tief im Keller. Denn gleich 26 Politikerinnen und Politiker werden von den Befragten in den Vertrauenskeller verbannt, ihnen gegenüber überwiegt Misstrauen das Vertrauen. Bei manchen verwundern die Minuswerte wenig – die einzigartige Kampagne gegen die 23-jährige Lena Schilling etwa wirkt, sie stürzt wenig verwunderlich ab. Ob jene aus der grün-linken Blase, die das angefacht haben und weiter eifrig zündeln, nun jubeln? Dabei gibt es zum Jubel für niemanden wirklich Anlass. Nicht für Schillings Mitbewerber in der EU-Wahl, die allesamt mies abschneiden, nicht für die Spitzenkandidaten in der Nationalratswahl. Die Herren Karl Nehammer, Andreas Babler und Herbert Kickl: Minusmänner. Karoline Edtstadler, gerne als Nehammer-Alternative in der ÖVP genannt: eine Minusfrau. Der Treppenwitz? Hinter Bundespräsident Van der Bellen und der roten Evergreen-Frau Doris Bures landen mit Martin Kocher und Johannes Rauch nur jene zwei Minister, die nach den Wahlen als Fixaussteiger aus der Politik gelten, im Vertrauens-Plusbereich. Und so bleibt größter Verlierer dieser Tage das Vertrauen.